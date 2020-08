INDISCREZIONE PI – Tonali, si accende il derby. Nuova offerta del Milan, l’Inter non affonda. Partita apertissima

Derby di Milano sul mercato per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. L’Inter ha da tempo l’accordo con il giocatore ma non ha ancora trovato l’intesa economica con il presidente Cellino. Il Milan sta cercando di inserirsi e ha presentato una nuova offerta alle Rondinelle.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, la partita è apertissima e tutta da giocare. Il club nerazzurro rimane in pole, forte dell’accordo con il giocatore: l’Inter ha infatti proposto a Tonali un contratto importante di 5 anni da 2,5 milioni di euro a stagione.

Giovane e talentuoso, Tonali è destinato ad essere il futuro anche della Nazionale azzurra. L’identikit perfetto per Marotta. L’accordo con il Brescia non è stato ancora trovato. L’Inter vuole portare Tonali a Milano con la stessa formula usata un anno fa con il Cagliari per Barella: prestito oneroso e obbligo di riscatto per un totale di 35 milioni di euro.

C’è ancora qualcosa da definire con il Brescia con Cellino che non ha ancora dato il via libera all’operazione. Così il Milan sta realmente provando a rovesciare la situazione e ad inserirsi nell’operazione. Nelle ultime ore il pressing rossonero si è fatto sempre più insistente.

