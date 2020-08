Tonali, tutte le strade portano a Conte. Tentativo Milan, Juve in corsa: ma l’Inter è pronta a chiudere

“Solo un tornado potrebbe far saltare l’affare Tonali-Inter”. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra ha le mani sul centrocampista classe 2000 del Brescia.

Marotta ha deciso di aspettare la fine dell’Europa League per presentarsi da Cellino con il cash necessario per definire l’affare. Un’operazione alla Barella da circa 35 milioni di euro.

La Juventus ci sta provando in ogni modo. Paratici vorrebbe anticipare l’accordo e lasciarlo al Brescia, Cellino resiste e dice no. La Vecchia Signora non va esclusa dalla corsa fino a quando l’Inter non sarà completamente dentro.

Ma tutto fa pensare che Tonali vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Anche il Milan ci ha provato sul mercato, un tentativo però inutile. Il classe 2000 è promesso sposo all’Inter.

