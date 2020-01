LIVE MERCATO – Tutte le trattative in diretta

PREMI F5 PER AGGIORNARE

+++ 3 GENNAIO +++

07.30 | Su Gabigol si riaccendono le sirene inglesi. Non solo il ritorno del West Ham nei suoi confronti dopo il cambio di allenatore, anche il Chelsea starebbe valutando l’ingaggio del centravanti brasiliano dopo aver preso atto delle numerose difficoltà per arrivare a Sancho del Borussia Dortmund. LEGGI QUI

Si parte. È iniziato il calciomercato di gennaio, una sessione tradizionalmente non semplice, in cui le squadre non cedono i propri elementi migliori e per questo per operare in entrata servono investimenti importanti o abilità a farsi trovare pronti quando si presentano le occasioni giuste per puntellare la rosa. Per l’Inter sarà un mercato molto importante, con la società chiamata ad accontentare le esigenze del tecnico Antonio Conte che ha bisogno di allungare una rosa nella quale in diversi reparti mancano alternative qualitativamente valide. Noi di Passioneinter.com vi accompagneremo durante tutta questa sessione invernale di calciomercato raccontandovi in diretta le ultime news sul calciomercato Inter.

Quanto dura il calciomercato di gennaio?

Vi ricordiamo che per la sessione invernale sarà possibile fare acquisti ufficialmente dal 2 gennaio fino alle ore 20 del 31 gennaio 2020. Oltre tale data sarà possibile operare solamente sui calciatori svincolati oppure sulle cessioni verso altri campionati in cui il mercato sarà aperto.