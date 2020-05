Ts – Big vincenti e giovani per il futuro: Conte ha presentato la lista della spesa

L’obiettivo è chiaro: interrompere il dominio della Juventus quanto prima e costruire una solida base per un lungo ciclo di successi. La crisi mondiale complica i piani di un’Inter che, però, non perde di vista il traguardo e con le manovre degli uomini mercato guidati da Beppe Marotta intende accontentare le richieste del tecnico Antonio Conte mettendogli a disposizione una rosa sempre più forte.

Su due direzioni, quindi, si stanno muovendo le operazioni interiste, seguendo le indicazioni fondamentali dell’allenatore nerazzurro che secondo Tuttosport avrebbe presentato una sorta di elenco degli obiettivi. Da un lato i big già collaudati e abituati a vincere, in grado di portare in rosa qualità e soprattutto tante esperienza. Dall’altro i giovani di grande talento, pronti ad imporsi in un contesto importante ed esplodere nel prossimo futuro.

Della prima lista fanno parte nomi come Arturo Vidal, vero pallino dell’allenatore. Ma anche il difensore Jan Vertonghen, individuato come nome giusto in caso di partenza di Godin, e davanti Dries Mertens o in alternativa Edinson Cavani. Tra i due, al momento, il belga è quello che appare molto più vicino.

LEGGI ANCHE >>> Colpo in attacco: Mertens ad un passo dall’Inter! Documenti già scambiati

Tra i profili giovani la priorità rimane Sandro Tonali, ma non è l’unico profilo corteggiato. Timo Werner è il prescelto nel caso in cui dovesse partire Lautaro Martinez, Chiesa e Emerson Palmieri restano obiettivi caldi per le corsie. Attenzione poi a Kumbulla, che piace tantissimo, ma sul quale va registrato anche un forte inserimento della Lazio. E anche ad altri profili internazionali come il terzino Vagiannidis e la mezzala argentina Thiago Almada. Entrambi nati dopo il 2000, ma di grandi prospettive. E Conte ha dimostrato di non tirarsi indietro di fronte al talento. Bastoni e Esposito insegnano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!