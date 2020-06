Calciomercato Inter, valzer delle punte con o senza Lautaro. Il punto da Cunha a Gaich

Dalle indiscrezioni arrivate dalla Spagna nelle ultime ore, sembra proprio che il Barcellona avrà grossissime difficoltà ad aumentare l’offerta per Lautaro Martinez. Difatti, come anticipato questa mattina dal Mundo Deportivo, l’ultima offerta blaugrana ammonterebbe a 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, ancora molto distante rispetto ai 90 milioni che l’Inter considera imprescindibili per quanto riguarda la parte cash. In ogni caso, indipendentemente da come si evolverà la situazione in uscita per l’argentino, Ausilio e Marotta stanno monitorando altri obiettivi di prospettiva per l’attacco.

Calciomercato Inter, il valzer delle punte

Nelle dinamiche pensate dai dirigenti dell’Inter per il calciomercato della prossima estate, un primo discorso riguarderà direttamente Alexis Sanchez. Come ricordato da Tuttosport, il centravanti cileno potrebbe infatti restare anche la prossima stagione, anche se molto dipenderà dal suo finale di campionato e dalle condizioni che imporrà il Manchester United. Su Esposito, invece, dopo le voci sul possibile prestito, ieri è stata avanzata l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo, restando sempre sotto il controllo del club nerazzurro.

Tra gli obiettivi in entrata, invece, ci sono soprattutto due giovani classe 1999. Il primo è Matheus Cunha, attaccante brasiliano di proprietà dell’Hertha Berlino, particolarmente apprezzato per la rapidità e disponibilità a ricoprire praticamente tutti i ruoli nel reparto avanzato. Il secondo invece è Adolfo Gaich del San Lorenzo, chiaramente meno pronto per il calcio europeo, ma potenzialmente un buon vice Lukaku per via della sua fisicità. Il valore del cartellino di Cunha si aggira intorno ai 25 milioni di euro, mentre per l’argentino potrebbero bastarne 10 in meno.

