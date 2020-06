CdS – Nessun’asta per Kumbulla, l’Inter torna su Vertonghen. Affare low cost: una garanzia per Conte

Torna di moda in casa Inter la candidatura di Jan Vertonghen, difensore belga in scadenza di contratto con il Tottenham. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il 33enne lascerà gli Spurs a fine anno e potrebbe essere un innesto di qualità ed esperienza da mettere a disposizione di Conte.

Potrebbe prendere il posto di Godin che non è riuscito ad imporsi nella difesa a 3 nerazzurra. Dopo l’uruguaiano e De Vrij, si tratterebbe del terzo parametro zero di fila in estate per la difesa. La candidatura di Vertonghen sale anche in virtù della volontà dell’Inter di non partecipare ad eventuali aste di mercato per Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona.

Inoltre il belga potrebbe ricoprire più ruoli: può giocare centrale in una difesa a 3 o a 4 o schierarsi sulla corsia mancina. Connazionale e amico di Lukaku, Vertonghen verrebbe accolto all’Inter anche da Eriksen con cui ha condiviso sei anni al Tottenham.

