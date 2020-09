Vidal-Inter, accordo raggiunto! Arturo tratta con il Barcellona ma il caso Messi rallenta i discorsi. E Conte…

Arturo Vidal e l’Inter non sono mai stati così vicini. Dopo diversi tentativi questa volta tutto fa pensare che il centrocampista cileno possa realmente sbarcare a Milano in questa finestra di mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la strada è tracciata e ieri c’è da registrare il primo contatto ufficiale tra l’entourage del giocatore cileno e il Barcellona. Vidal è stato scaricato, come altri, dal nuovo tecnico Koeman e in Catalogna il clima è tesissimo.

Nel weekend potrebbero esserci diversi colloqui in programma tra giocatori e dirigenza e per questo Conte potrebbe attendere più del previsto per riabbracciare Vidal. Il caso Messi ha messo tutto in stand-by e soltanto dopo aver incontro il papà Jorge e aver definito il suo futuro, il Barcellona prenderà in esame le richieste degli esuberi che reclamano la risoluzione del contratto, con annessa ricca buonuscita.

L’Inter è pronta a ripetere con Vidal e il Barça quanto fatto qualche settimana fa con il Manchester United per Sanchez. A trattare per la risoluzione del contratto anche in questo caso sono gli agenti del cileno, mentre è stata raggiunta una massima d’accordo per il contratto. Biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni netti a stagione, più ovviamente un bonus alla firma, come spesso accade con i giocatori che arrivano di fatto svincolati.

Conte spera di avere Vidal a disposizione già all’inizio della preparazione e questo significa che lo staff del cileno avrà tanto lavoro da fare nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di essere a Milano nel giro di una decina di giorni.

