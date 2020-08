TS – Vidal, il Barcellona fissa il prezzo. Quanta concorrenza per l’Inter: c’è anche la Juve

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di liberare a zero Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza blaugrana chiede 15 milioni di euro per liberarlo.

Una cifra sicuramente alta per un 33enne ai margini del nuovo progetto tecnico di Koeman. Il prezzo dipenderebbe dall’alta concorrenza con Juventus, Psg e Manchester United in corsa. La dirigenza nerazzurra però farà di tutto per battere queste squadre sul mercato e accontentare Conte che considera fondamentale Vidal per il suo sistema di gioco.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<