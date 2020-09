Inter-Vidal, questione di giorni! Domani l’accordo con il Barcellona: a metà settimana da Conte

L’Inter è ad un passo sul mercato da Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è solo questione di giorni, poi il centrocampista cileno del Barcellona sarà un nuovo giocatore nerazzurro.

E’ stata rinviata a domani la definizione dell’operazione in uscita di Vidal ma comunque non ci sono problemi burocratici o di passaporti. La cosa dovrebbe risolversi in fretta, Arturo non arriverà per il raduno di domani ma l’Inter conta che possa esserci già verso metà settimana.

Per Vidal è pronto un biennale più opzione per il terzo anno mentre l’accordo con il Barcellona va trovato sulle ultime dieci mensilità del contratto. La dirigenza blaugrana vorrebbe che Vidal ci rinunciasse completamente mentre il giocatore vorrebbe ottenerne una parte come buonuscita: si tratta di una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni, che peraltro sono quasi “pareggiati” dal prossimo ingaggio in nerazzurro.

In più c’è il discorso dei premi non pagati di circa 2,4 milioni di euro. Serve un accordo totale che cancelli tutte le schermaglie ma la fumata bianca sembra essere ad un passo.

