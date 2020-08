SM – Vidal, il Barcellona alza il muro: fissato il prezzo sul mercato. L’Inter attende

Il Barcellona non vorrebbe privarsi di Vidal a parametro zero e per questo avrebbe alzato il muro chiedendo 15 milioni di euro per liberarlo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset la dirigenza nerazzurra spera che si liberi a 0, dopo la decisione di Koeman che ha comunicato al centrocampista cileno di non voler puntare su di lui in vista del nuovo ciclo blaugrana.

Vidal ha ancora un contratto con il Barcellona fino al 2021 ma potrebbe spingere per la risoluzione del contratto e liberarsi così a zero. L’Inter attende novità prima di accelerare sul mercato e regalare a Conte il suo pupillo.

