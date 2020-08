Dalla Spagna – Clamoroso a Barcellona, Koeman liquida Suarez e Vidal. Liberi a zero sul mercato: Inter spettatrice interessata

Clamorosa rivoluzione in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da RAC1 e Mundo Deportivo, il nuovo allenatore Koeman ha liquidato con una telefonata sia Luis Suarez che Arturo Vidal, comunicando ai due giocatori di non considerarli nel nuovo progetto tecnico blaugrana.

Prevista per entrambi la risoluzione consensuale del contratto in scadenza nel 2021. Suarez e Vidal potranno così aggregarsi ad un nuovo club a parametro zero. L’addio dell’uruguaiano potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul mercato dell’Inter con il Barcellona che potrebbe tornare alla carica per Lautaro Martinez, mentre il cileno potrebbe finalmente sbarcare a Milano dopo diversi tentativi.

