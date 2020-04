Dalla Spagna – Vidal ha deciso: Barcellona o Inter nel futuro. Il piano nerazzurro… senza Lautaro

Nonostante le due offerte milionarie dalla Cina e l’interessamento del Manchester United, Arturo Vidal avrebbe in mente solo l’Inter come prossima tappa per la sua carriera in caso di addio al Barcellona. Lo riferisce il quotidiano Sport, vicino alle vicende di casa Barça, che nella sua edizione odierna fa il punto sul futuro del centrocampista in scadenza di contratto tra un anno. Consapevole che soprattutto la prossima stagione non sarà più un titolare inamovibile, l’ex Bayern e Juventus continua a ribadire il suo forte attaccamento alla formazione catalana dove si trova benissimo ed anche per i senatori dello spogliatoio è ormai un compagno fondamentale. Ma alla soglia dei 33 anni il Barça non sembra intenzionato a rinnovare il contratto e, dunque, anche il giocatore ha iniziato a fare i suoi ragionamenti.

L’Inter con Antonio Conte, che secondo Sport sta continuando a pressarlo telefonicamente, gli ha proposto il progetto che più lo intriga e che gli permetterebbe di chiudere la carriera ad alti livelli in Serie A dove sente di poter fare ancora la differenza. Un accordo, in tal senso, era stato praticamente trovato a gennaio quando poi l’affare non si concretizzò. Ma in quell’occasione Vidal secondo la stessa fonte avrebbe ottenuto la promessa di una nuova trattativa la prossima estate. L’Inter è ancora interessata e Vidal, ribadisce, lascerebbe il Camp Nou solo per riabbracciare il suo ex tecnico a Milano. Ma i nodi non mancano.

Innanzitutto il Barcellona vorrebbe legare l’operazione Vidal all’affare Lautaro Martinez, includendo il cileno come parziale contropartita per l’attaccante argentino. Proposta che non piace alla controparte nerazzurra che, invece, lavora sul centrocampista in una vera e propria trattativa a parte. L’ingaggio elevato non sarebbe un problema particolare, se spalmato su un triennale, ma lo scoglio resta soprattutto la valutazione da 20 milioni di euro fatta per il cartellino del giocatore. Troppi secondo l’Inter, che vorrebbe ottenere uno sconto. Vidal e Conte, comunque, si sono espressi. Le prossime saranno settimane molto calde.

