Calciomercato Inter, Werner resta un obiettivo forte: clausola rescissoria e concorrenti da superare

Timo Werner, in ottica calciomercato Inter, rimane l’obiettivo numero uno sulla lista di Piero Ausilio e Beppe Marotta in caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. L’apertura del centravanti dei giorni scorsi ad una cessione a fine stagione, in questo senso non fa altro che stimolare i desideri nerazzurri, a maggior ragione dopo aver espresso il desiderio di voler lasciare la Bundesliga chiudendo difatti le porte al Bayern Monaco. Oltre ai tedeschi, passati a questo punto in secondo piano, vi sono però altre contendenti da battere.

CALCIOMERCATO INTER, LE ULTIMISSIME SU TIMO WERNER

Mettendo da parte i nerazzurri, è soprattutto dal campionato inglese che arrivano le minacce più consistenti. Non è un mistero che Werner prediliga un trasferimento al Liverpool alla corte del connazionale Jürgen Klopp. Del resto, il centravanti tedesco potrebbe ripercorre con successo la stessa strada di calciatori del calibro di Mané, Firmino e Keita: tutti lanciati inizialmente da Ralf Rangnick, per poi finire nelle mani dell’ex tecnico del Borussia Dortmund.

A tal proposito, secondo quanto appreso negli ultimi giorni, Werner avrebbe già rifiutato i sondaggi di Chelsea e Manchester United, perché in caso di approdo in Premier League prediligerebbe proprio i Reds. L’Inter comunque non demorde, anche se al momento non può andare oltre il ruolo di semplice attore non protagonista. Il centravanti tedesco potrebbe arrivare solamente in caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, sia per questioni economiche che per ovvie ragioni tecniche.

CALCIOMERCATO INTER, LA CLAUSOLA DI WERNER

Stando alla clausola rescissoria Werner rappresenta una ghiottissima occasione di mercato, anche per questo motivo è il profilo numero uno cercato dall’Inter. La clausola per la sua partenza è stata fissata dall’ultimo contratto siglato lo scorso agosto a 60 milioni di euro, da far valere entro il 15 giugno. C’è però una variabile importante: nel caso in cui il Lipsia non riuscisse a vincere la Bundesliga, il prezzo scenderebbe a 50 milioni.

