Calciomercato invernale 2020: date e informazioni sui principali campionati

Si è aperta ufficialmente questa mattina la finestra del calciomercato invernale 2020 in Serie A. Come spesso accade ogni anno, tanti club hanno voglia e necessità di intervenire in corso d’opera per ben due motivi: per rinforzare ulteriormente la propria rosa in vista di obiettivi da raggiungere, oppure per riparare gli errori commessi nella precedente sessione e rimettere in piedi una stagione che fin qui ha deluso le aspettative della vigilia.

In Italia il mercato rimarrà aperto sino al 31 gennaio, quando alle ore 20.00 verrà sancita la chiusura definitiva. In linea generale i principali campionati europei potranno operare sul mercato fino al 31 gennaio, tranne per i club portoghesi che invece avranno tempo fino al 2 febbraio. Date diverse, invece, per Russia e Argentina, che rispettivamente potranno intervenire sul mercato dal 22 e 20 gennaio, sino al 21 e 19 febbraio. Andiamo però a vedere il calendario completo.

Calciomercato invernale 2020: apertura e chiusura

Italia: dal 2 al 31 gennaio alle ore 20

Inghilterra: dall’1 al 31 gennaio alle ore 18

Spagna: dal 2 al 31 gennaio alle 23.59

Germania: dall’1 al 31 gennaio alle ore 18

Francia: dal 1 al 31 gennaio alle ore 23.59

Olanda: dal 3 al 31 gennaio

Portogallo: dal 4 gennaio al 2 febbraio

Russia: dal 22 gennaio al 21 febbraio

Argentina: dal 20 gennaio al 19 febbraio

