SM – Kolarov, la Roma per ora non fa sconti: ecco la richiesta all’Inter. Marotta al lavoro

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa di mercato che ha per protagonisti Kolarov e l’Inter. Come riportato da Sportmediaset la dirigenza nerazzurra, dopo aver intascato il sì del giocatore, è chiamata a trovare il giusto accordo economico con la Roma.

La dirigenza giallorossa al momento non è disposta a fare sconti e avrebbe chiesto 10 milioni di euro per liberarlo. L’Inter è al lavoro per abbassare la cifra. Kolarov inoltre non sarebbe un’alternativa ad Emerson Palmieri.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<