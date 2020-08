El Chiringuito Tv – Messi-Barcellona ai titoli di coda: ecco a quando risale la scelta della Pulce. Inter fuori dai giochi?

La telenovela di mercato che ha per protagonisti Messi e il Barcellona continua a far parlare tanto di sé, soprattutto in Spagna. La Pulce ha deciso di lasciare il Camp Nou, una scelta maturata dopo il 2-8 rimediato nei quarti di finale di Champions League dal Bayern Monaco secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv.

Come riportato dall’emittente spagnola in corsa ci sarebbero solo Manchester City e Psg, gli unici due club in grado di soddisfare le richieste economiche del sei volte Pallone d’Oro. L’Inter, invece, sarebbe tagliata fuori dalla corsa.

