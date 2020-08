Laudisa (GdS): “Messi? Manchester City in pole, Inter unica alternativa. Suning vuole…”

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per fare il punto sulle principali trattative di mercato che riguardano la Serie A.

Tra queste impossibile non menzionare la telenovela Messi che continua a far sognare i tifosi dell’Inter: “Le idee imprenditoriali dell’argentino sul fronte milanese erano chiare, gli indizi fanno pensare che anche l’Inter abbia alimentato queste mire commerciali, e poi c’è il decreto crescita che incentiva Messi e non solo lui. Poi c’è l’attualità: io sono convinto che Messi andrà via dal Barcellona perché il Barcellona non può più permettersi Messi. Ora loro faranno la battaglia sulla clausola che però secondo me non possono vincere. Le grandissime storie quando finiscono hanno sempre un qualcosa di tragico e qui c’è una tragedia perché a Barcellona la tifoseria è arrabbiatissima”.

Guardiola in pole: “Formalmente il City è in regola col fair play, il problema è che quella istruttoria aveva fatto emergere una politica elusiva. City e Psg hanno una caratura tecnica ed economica al top, quindi non ci sarebbe concorrenza, ma se è vero che City e Psg hanno alle spalle due stati come Qatar e Emirati Arabi, è vero anche che l’Inter ha alle sue spalle la Cina e questo è un aspetto che non va sottovalutato. Se la trattativa va avanti avrà sicuramente un marchio cinese e l’interessamento di tanti sponsor made in China, quindi l’onere per l’Inter sarebbe razionale. Credo che il Psg per scelte interne si sia già defilato, io vedo in questo momento il City iperattivo e saldamente in vantaggio, ma se c’è un’alternativa al City credo che sia l’Inter”.

