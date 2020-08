TMW – Messi, clamorosa offerta del Manchester City: sul piatto un contratto faraonico. La posizione dell’Inter

Utopia estiva di mercato o realtà? I tifosi dell’Inter continuano a sognare Lionel Messi ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sia l’entourage del 6 volte Pallone d’Oro che la società nerazzurra hanno smentito in queste ore la possibilità che la Pulce arrivi in Italia.

Contatti tra le parti ci sono stati ma al momento l’opzione nerazzurra sarebbe da escludere. In pole ci sarebbe il Manchester City, intenzionato a proporre un quadriennale da circa 100 milioni lordi all’anno, 60 netti. Una cifra assolutamente fuori budget per l’Inter ma anche per tutti gli altri club.

