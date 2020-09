Daily Mail – Tottenham, Mourinho scarica Ndombele: lo Special One è scontento. La richiesta…

Il Tottenham e José Mourinho sono disposti a far partire Tanguy Ndombele, obiettivo di mercato dell’Inter, in caso di offerte importanti.

La volontà degli Spurs, secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti è quella di recuperare gran parte dei 60 milioni di euro investiti solo un anno fa per strapparlo dal Lione.

Il francese non è riuscito infatti a rispettare le aspettative di inizio anno e ad imporsi a Londra sia con Pochettino che con Mourinho, finendo così sulla lista dei cedibili.

Per lo Special One Ndombele non è adatto al gioco della Premier League ma va trovato un acquirente in grado di soddisfare le richieste economiche del club. L’Inter rimane alla finestra, in piedi rimane sempre la possibilità di uno scambio che vede coinvolto Milan Skriniar.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<