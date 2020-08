TS – Prima la Champions poi il futuro, l’Inter riflette su Perisic. Pazza idea Allegri: Ivan come Mandzukic?

La stagione di Ivan Perisic e del suo Bayern Monaco non è ancora terminata. Dopo aver vinto la Bundesliga, la squadra bavarese è ancora impegnata in Champions League e domani affronterà il Barcellona nei quarti di finale.

Al termine della competizione europea si capirà meglio quale sarà il futuro di Perisic. Se il Bayern Monaco deciderà di riscattarlo o se l’Inter dovrà trovargli una nuova sistemazione sul mercato. Mourinho ad esempio potrebbe inserirlo nella trattativa in ballo per Ndombele.

Attenzione però ai possibili colpi di scena. Perisic potrebbe trovare spazio anche nell’Inter in caso di arrivo di Allegri sulla panchina nerazzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex Juventus potrebbe spingere per la sua permanenza: il modulo 4-2-3-1 sarebbe perfetto per Perisic, Allegri potrebbe valorizzarlo come fatto a Torino con il connazionale Mandzukic.

