CdS – Perisic, sempre più Bayern. Flick spinge per la conferma: si tratta con l’Inter

Il Bayern Monaco è al lavoro per confermare in vista della prossima stagione Ivan Perisic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’esterno croato di proprietà dell’Inter, ora impegnato con la sua Nazionale, è sempre più vicino al club bavarese.

L’allenatore Flick ha speso parole d’elogio per lui e, nonostante l’arrivo di Sané in rosa, continua a spingere per acquistare Perisic a titolo definitivo. Va trovata l’intesa sul mercato con l’Inter ma l’affare è destinato a farsi.

