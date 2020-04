Calciomercato rivoluzionato dal Coronavirus, nuova proposta alla FIFA: “Ma può diventare dannosa”

Impossibile sapere quando l’emergenza sanitaria sarà conclusa, ancor più difficile immaginare quando il mondo del calcio potrà tornare alla normalità e, soprattutto, in quale scenario. I vertici mondiali del pallone in questi giorni stanno riflettendo su tutte le possibilità, mettendo sul tavolo varie opzioni per contenere gli inevitabili danni derivanti dallo stop per Coronavirus. E su quello della FIFA è arrivata anche una nuova idea sul calciomercato per salvare i conti dei club.

Lo riferisce il quotidiano La Repubblica secondo cui al massimo organo calcistico mondiale sarebbe stata avanzata la proposta di permettere ai fondi o istituti di credito di acquistare la proprietà di un calciatore oggi riservata esclusivamente ai club. Un’apertura alle cosiddette terze parti, o TPO, che consentirebbe ai club di cedere un proprio calciatore ad un fondo incassando una plusvalenza ma senza perderlo fisicamente e continuando a schierarlo. La FIFA si è sempre dimostrata contraria a questa pratica e secondo il quotidiano potrebbe aprire al massimo ad una “rivalutazione a bilancio” dei calciatori. Opzione che nel breve periodo avrebbe effetti benefici sui conti, ma alla lunga diventerebbe dannosa per l’intero sistema.

