Vertonghen, niente Serie A! Accordo trovato con il Benfica: visite mediche fissate

Niente Serie A per Jan Vertonghen. Il difensore belga, svincolatosi a parametro zero dal Tottenham, ha deciso di ripartire dal Portogallo e dal Benfica.

Come riportato da diversi media ed esperti di mercato, l’accordo definitivo è stato trovato tra le giocatore e club: tre anni di contratto e visite mediche già fissate.

Vertonghen è stato a lungo accostato al mercato dell’Inter, a caccia di un difensore centrale d’esperienza da regalare a Conte in vista della prossima stagione. Il Benfica, dopo aver piazzato il colpo Everton Soares e aver riportato a casa Jorge Jesus, ora si è assicurato un profilo internazionale come Vertonghen e continua a lavorare per il sogno Cavani.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<