Barcellona, che autogol! Da 20 milioni a 0: così Vidal si è svalutato in 7 mesi. E Conte sorride

Da 20 milioni di euro a zero, la svalutazione del prezzo di mercato di Arturo Vidal rischia di essere un autogol clamoroso in casa Barcellona.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport solo 7 mesi fa, durante la sessione invernale, il club blaugrana rifiutò una proposta da 12 milioni di euro dell’Inter per il cileno e dichiarò di non prendere in considerazione offerte inferiori ai 20.

Gli effetti del coronavirus sull’economia mondiale e l’arrivo di Koeman sulla panchina blaugrana hanno abbassato in maniera clamorosa la sua valutazione. E l’Inter ora è pronta ad approfittarne.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<