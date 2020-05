Capello promuove Tonali: “Chi lo prenderà farà un grande affare. Ho fiducia nella Nazionale”

Può essere il colpo a centrocampo per la prossima sessione di calciomercato: Sandro Tonali – nonostante un solo anno di Serie A alle spalle – ha convinto tutti durante questa parte di stagione con la maglia del Brescia. La giovane età ed i colpi da predestinato hanno fatto sì che top club come Inter e Juventus abbiano messo gli occhi su di lui, tanto da preparare una vera e proprio asta per portarlo alla propria corte.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid Fabio Capello promuove il suo acquisto: “E’ un ragazzo giovane, con grandi qualità e sta maturando. Sarà un affare per chi lo prenderà, come dissi per Sensi e per Barella. Ho grande fiducia per questa Nazionale, il centrocampo è di assoluto livello ed ha un grande futuro davanti a sé”.



