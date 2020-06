Carli (ds Cagliari): “Nainggolan? E’ dell’Inter, il suo futuro dipenderà da loro”

Il mistero sul futuro di Radja Nainggolan non verrà risolto in tempi brevi. O quantomeno, è questa l’impressione a sentire le parole del direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, nell’intervista rilasciata sulle frequenze di TMW Radio. Il centrocampista belga è in prestito in Sardegna e con ogni probabilità farà rientro all’Inter. Dopodiché, Antonio Conte insieme alla dirigenza nerazzurra valuterà se concedere una nuova chance al ragazzo, oppure se utilizzarlo come una semplice contropartita per altre operazioni in entrata. Le parole del dirigente:

Come ha trovato Nainggolan? Qual è il suo futuro?

“Giocatore forte e ragazzo di livello, a noi non ha creato mezzo problema. Lui è generoso e si dà a tutti, non chiude la porta. Purtroppo non si rende conto che dando ascolto e confidenza a tutti, ciò che dice viene riportato in ogni singola parola. Questa è una cosa che mi fa anche un po’ incazzare: è attaccato al Cagliari, nella testa ha di finire bene queste partite. Poi ha un contratto con l’Inter e farà la sua strada, vedranno cosa fare. Adesso però pensa solamente al Cagliari, ma non so ancora dirvi cosa potrebbe succedere. Ora tra l’altro ha un piccolo problemino al polpaccio e non so se ci sarà subito. Comunque vada ci sente in maniera forte per questa piazza, e siamo molto felici di lui. A volte viene strumentalizzato: basta dica una cosa e subito tutti a scrivere che vuole tornare alla Roma. Si vedrà quando finirà il campionato: sicuramente il ragazzo è dell’Inter, dipende da cosa riterranno sarà meglio”.

