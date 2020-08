Carlos Salcedo rivela: “Nel 2018 mi voleva l’Inter, ma scelsi di rimanere all’Eintracht Francoforte”

Carlos Salcedo, difensore del Tigres e della nazionale messicana, nella stagione 2017/18 militava tra le file dell’Eintracht Francoforte, in Germania. E, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di juanfutbol.com, ha rivelato di essere stato oggetto del contendere di diverse squadre, tra le quali l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

“Avevo un paio di opzioni sul mercato, come l’Inter e lo Schalke 04, ma dal club mi avrebbero offerto un rinnovo di contratto: conoscevo la città, tutti al club mi trattavano molto bene, l’allenatore mi ha detto che avrei avuto un ruolo importante. In quel momento pensavo che cambiare squadra sarebbe stato problematico”, ha affermato. Per poi concludere così: “Adesso mi rendo conto di aver fatto molto bene, perché pochi giorni dopo mi sono rotto la caviglia e, nonostante sia tornato dopo tantissimo tempo, l’allenatore mi aspettò e mi diede ancora fiducia”.

