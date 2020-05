Carnevali (ad Sassuolo): “Sensi sarà riscattato dall’Inter. Boga? Nessuno sconto”

Ci sono pochi dubbi sul futuro di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, in prestito dal Sassuolo. Il classe ’95, come confermato dall’amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali, proseguirà la propria avventura a Milano. Il dirigente, intervistato da Ceramicanda, ha ufficializzato la scelta della società di Viale della Liberazione. “La decisione è stata presa: l’Inter riscatterà Sensi, non ci sono dubbi.”

Chiara anche la volontà del giocatore, che nonostante l’ultimo periodo in cui si è fermato più volte a causa degli infortuni, vuole confermare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Carnevali ha poi parlato anche del futuro di Jeremie Boga, altro nome accostato spesso all’Inter: “Non calerà il prezzo suo e degli altri, siamo una bottega cara e non regaliamo nessuno.” Beppe Marotta, però, potrebbe tentare un altro colpo made in Italy dalla società emiliana.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!