Carta (ds Cagliari): “Nainggolan? Fase embrionale, per il gioco del mister servono innesti mirati”

Nel giorno delle presentazione ufficiale di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Cagliari, al posto dell’ormai ex Walter Zenga, insieme all’allenatore si sono presentati in conferenza stampa sia il presidente della formazione sarda Tommaso Giulini che il nuovo direttore sportivo Pierluigi Carta. Il neo ds del Cagliari, promosso dal vecchio ruolo di responsabile del settore giovanile, verrà affiancato dall’ex fantasista Andrea Cossu.

Carta, sollecitato dalle curiosità dei giornalisti, ha ovviamente toccato anche un tasto particolarmente bollente come quello legato a Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è infatti di ritorno all’Inter a Milano dopo il prestito secco appena concluso al Cagliari durante la passata stagione. Questa la sua risposta che apre ad un possibile nuovo tentativo futuro, per via del feeling con Di Francesco: “Nainggolan? Siamo in una fase embrionale. Il gioco del mister necessita degli innesti mirati, ma è ancora presto per rispondere in maniera dettagliata”.

