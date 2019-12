Casting sulla fascia: tra Marcos Alonso e Darmian spunta Acuna

Mentre secondo le indiscrezioni di questi minuti la Juventus starebbe mettendo le mani su Dejan Kulusevski, l’Inter lavora senza sosta su altri tavoli in vista di un mercato di gennaio che sarà molto movimentato. Le priorità sono state fissate: si parte dal centrocampo, con il nome di Arturo Vidal che resta in pole position, per arrivare all’esterno, possibilmente mancino. I problemi di Asamoah, infatti, costringono gli uomini mercato nerazzurri a individuare un’alternativa sulla fascia e in queste ore torna a farsi un nome circolato anche qualche settimana fa.

Da tempo si parla infatti dei due laterali del Chelsea: su Emerson Palmieri vi abbiamo rivelato in anteprima la chiusura da parte del suo entourage, mentre per Marcos Alonso va segnalato il muro alzato dai Blues che nonostante lo scarso impiego viene valutato circa 35 milioni di euro. Troppi per l’Inter. Si è parlato anche di Darmian, che piace molto ed è ‘controllato’ dall’Inter, ma la pista per gennaio è in calo. Secondo Sky, dunque, si starebbe pensando anche ad un’alternativa che potrebbe essere Marcos Acuna, laterale argentino classe ’91 ex Racing de Avellaneda e ora allo Sporting CP. Valutato circa 18-20 milioni di euro, bisognerà capire quale sarà la richiesta economica dei portoghesi per intavolare una trattativa.

