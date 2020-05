Castrovilli: “Inter? Voglio solo far bene con la Fiorentina. Sto vivendo un sogno”

Ci sono davvero pochi dubbi su quello che sarà il futuro di Gaetano Castrovilli. Sia da parte sua che da parte della Fiorentina, c’è la chiara volontà di proseguire insieme per altri anni, a tal punto che il presidente Rocco Commisso ha già annunciato che dalla prossima stagione cucirà il numero 10 sulla maglia del proprio talento. Il numero uno dei viola ha già avvisato sia l’Inter che tutte le altre società interessate: Castrovilli la prossima estate rimarrà a Firenze e sarà centrale nel nuovo progetto tecnico della squadra.

Lo stesso centrocampista ha parlato del suo futuro nell’intervista per The Athletic: “Le voci di mercato sull’Inter? Mi concentro solo sul fare bene con la Fiorentina. Il proprio rapporto con la società viola? Già essere convocato per il ritiro estivo e potermi allenare con i migliori giocatori per me era un sogno. Poi tra Moena e la tournée negli Stati Uniti tutto è cambiato ed è successo qualcosa di inaspettato. Montella ha avuto il coraggio di lanciarmi, e fino allo stop è stata una stagione da sogno. Riesco a fatica a descrivere la sensazione di passare dalla B alla A fino alla Nazionale. Ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Ma comunque devo ancora lavorare per migliorare. Il ballo? A casa durante la quarantena, mi sono divertito un po’ a ballare. Potrei iscrivermi di nuovo alla scuola di danza”.

