Castrovilli si toglie dal mercato: “Bandiera della Fiorentina? Sarebbe un sogno, vorrei fare come Antognoni”

Dopo le ripetute anticipazioni da parte di Rocco Commisso, è arrivata questa mattina la conferma dello stesso Gaetano Castrovilli circa la sua volontà a rimanere a Firenze. Il centrocampista viola, lanciato ad inizio stagione con molto coraggio quasi da sconosciuto da Vincenzo Montella, è diventato in pochissimo tempo l’elemento più importante del centrocampo della Fiorentina. Chiaramente, le brillanti prestazioni del ragazzo entrato immediatamente nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, hanno suscitato l’attenzione di grandi club tra cui l’Inter. Ma, come ribadito questa mattina nell’intervista per il Corriere dello Sport, in questo momento Castrovilli sembra avere altri progetti per la testa:

Rocco Commisso ha detto che lei non si muove da Firenze. Che cosa significa avere tanta stima da parte del patron?

“E’ bellissimo, mi stimola a dare sempre di più. Ho sentito grandissimo appoggio fin dal primo giorno, da parte del presidente e della società: hanno creduto in me e lo si è capito anche dal prolungamento di contratto (2024). Ringrazio tutti, da Commisso ma senza dimenticare i direttori, Barone e Pradè, fino all’ultimo che ci lavora. Ora tocca a me ripagare la fiducia”.

Vlahovic spera di diventare bandiera della Fiorentina, lei cosa sogna in viola?

“Anche per me sarebbe un sogno. L’ho detto parlando di Antognoni, mi piacerebbe ripercorrere la sua carriera. Ma sono ancora molto giovane, devo dimostrare tutto”.

