Castrovilli si toglie dal mercato: “Maglia numero 10? Se ci penso mi emoziono, un sogno che si realizza”

Dei due talenti nella vetrina della Fiorentina, rimarrà solamente Federico Chiesa come nome caldo per il mercato. Guai a tentare di strappare invece Gaetano Castrovilli al presidente Rocco Commisso, che per blindarlo gli ha già promesso la maglia numero 10 per la prossima stagione. Lo stesso centrocampista, entrato pure nel giro della Nazionale Italiana, nell’intervista concessa sulle frequenze di Radio Bruno ha confermato la sua fedeltà nei confronti della piazza viola.

Queste le sue parole: “Dopo mesi difficili aver ritrovato il pallone mi ha fatto sentire meglio. Quando ho saputo che avremmo ripreso ad allenarci ero sorpreso e felice. Sono motivato e pronto, l’importante è che ci siano le giuste precauzioni, mi sono preoccupato quando ho saputo del contagio di alcuni miei compagni e ovviamente è stato un sollievo quando ho saputo della loro guarigione, sono stati tutti grandi eroi”.

NUMERO 10 – “Quando sento di questa possibilità per il prossimo anno mi emoziono, sarebbe un sogno che si realizza, conosco la storia e l’importanza di questa maglia a Firenze. Nazionale? Ho sentito il ct Mancini, mi ha spiegato come potrebbe svolgersi il programma, è un onore e un sogno per me giocare per l’Italia”.

PROSSIMA STAGIONE – “La prossima stagione voglio riconfermarmi e fare ancora meglio. Sono contento di avere in squadra un campione come Ribéry, per me è un mago. Quando si è fermato per l’infortunio ci è mancato davvero tanto perché è uno che fa la differenza. Ciò nonostante è una persona umile che ci riempie continuamente di consigli”.

