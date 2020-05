Cauet: “Cavani può portare tanto ma è diverso da Lautaro. Ripresa? Lione beffato, con la Juventus…”

In questo momento in cui solo la Bundesliga è tornata in campo, i temi attuali sono il caos per la Serie A e soprattutto il mercato. L’ex Inter Benoit Cauet è stato intervistato in esclusiva durante Stadio Aperto ai microfoni di TMW Radio:

SIMONI – “Il mister era una persona perbene, io personalmente con lui mi sono trovato benissimo, ho un ricordo molto bello di come ci parlava, di come vedeva il calcio, delle parole giuste che trovava sempre nella misura e nel rispetto di tutti. Un allenatore e un uomo per cui mi è dispiaciuto davvero tanto. Fa male sapere che se ne è andato via, ma purtroppo la vita è così. I momenti passati insieme sono stati stupendi”.

CAVANI – “Parliamo di un top player, ma è una cosa completamente opposta a Lautaro Martinez: l’argentino è giovane, sta esplodendo e a livello mondiale è visto come un top player del domani, tutti lo vogliono perché ha un futuro da campione assoluto, stile Suarez. Cavani a Parigi è considerato come un Dio vivente, si alzano quando entra in campo. Ha passato una stagione difficile, con problemi fisici, ma è straordinario e, per spirito, volontà ed esperienza, può portare tanto alla squadra. Io personalmente Lautaro non lo venderei mai, per me vale molto di più della clausola, un giocatore così sul mercato non esiste. Un Cavani non basta perché è da anni che non vedo un profilo simile a Lautaro. Non vedo perché l’Inter che si sta costruendo come una delle squadre migliori del domani nel mondo dovrebbe rinunciare a lui, per me la clausola da 110 milioni è bassa”.

STOP IN FRANCIA – “Suona come una beffa, visto che abbiamo PSG e Lione che sono attualmente in corsa in Champions League, ed hanno incontri importanti. L’OL che poteva puntare a battere la Juventus ad agosto si troverà invece con nessuna partita nelle gambe mentre in Italia si sarà ripartiti. La beffa è grande e da questo punto di vista le società non ci stanno”.



