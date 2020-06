Cavani, parla l’agente: “Valutiamo tutte le offerte, nessuna verrà scartata”

Si è raffreddata negli ultimi tempi la pista di mercato che porta al nome di Edinson Cavani per l’Inter, anche se i nerazzurri restano comunque tra i club più quotati. Il centravanti uruguagio, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, dal prossimo 1° luglio si ritroverà ufficialmente senza squadra, a meno che non trovi prima l’accordo con altre società. Effettivamente, come rivelato dal suo agente Walter Guglielmone, il ragazzo sta ricevendo diverse offerte e le starebbe valutando con molta calma.

Come raccontato dal procuratore uruguagio sulle pagine di Efe, l’idea è quella di considerare ogni proposta ricevuta, senza precludersi alcuna possibilità. Tra i club favoriti, lo ricordiamo, vi sono l’Atletico Madrid e l’Inter, con gli spagnoli che però si sono mossi nei suoi confronti già a partire dallo scorso gennaio, incalzati dall’incredibile voglia di averlo del Cholo Simeone. Ecco le parole di Guglielmone: “Ascoltiamo tutte le opzioni, nessuna proposta che verrà presentata al calciatore sarà scartata”.

