Cavani, l’occasione a zero senza Lautaro: ecco il piano dell’Inter

Edinson Cavani è uno degli attaccanti che da tempo è nel mirino dell’Inter. L’attaccante uruguaiano piace alla società nerazzurra già dopo le esperienze in Italia con Napoli e Palermo e la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per portarlo a Milano.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il Matador è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e non rinnoverà. L’occasione come parametro zero – al pari di Dries Mertens – è davvero ghiotta e Marotta ci proverà. Sostituto di Lautaro? La trattativa tra Martinez ed il Barcellona – si legge – non influenzerà la scelta su Cavani, in quanto può rappresentare sia il sostituto, sia una punta aggiuntiva ad un reparto giovane e dinamico, dove l’esperienza internazionale dell’ex Napoli non può far altro che bene.

Inoltre l’affare Cavani è strettamente anche collegato a quello di Mauro Icardi: il Paris Saint Germain infatti – lasciando andare l’uruguaiano – punterà tutto sull’ex capitano dell’Inter.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!