CdS – Cavani l’attaccante perfetto per Conte: all’Inter con l’addio di Lautaro

Ha ancora voglia di giocare e divertirsi Edinson Cavani, ma soprattutto di tornare ad essere determinante. Il Matador, il cui soprannome gli è stato assegnato non a caso, sta per chiudere la lunghissima esperienza al Paris Saint Germain ma sa bene che il calcio europeo ha ancora bisogno dei suoi gol. Fino a qualche mese fa sembrava quasi scontato il suo passaggio all’Atletico Madrid a parametro zero nel corso dell’estate, ma – per via dell’ingaggio fin troppo oneroso – la trattativa è stata messa in standby.

Così, l’Inter ha colto la palla al balzo e si è fatta subito avanti con qualche sondaggio. L’ex Napoli e Palermo sarebbe infatti il profilo ideale secondo Antonio Conte per sostituire Lautaro Martinez in caso di cessione al Barcellona. Il tecnico leccese, come scritto dal Corriere dello Sport, sa già che dovrà ritoccare notevolmente l’attacco e avere un calciatore dell’esperienza di Cavani, in tal senso, non potrà che agevolare il suo compito.

