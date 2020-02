CdS – Chong-Kumbulla, ecco l’Inter che verrà: Marotta ha in pugno i gioielli dello United e del Verona

La linea mercato dettata dall’Inter nelle ultime finestre di mercato è chiara: la dirigenza nerazzurra oscilla ha deciso di puntare su grandi campioni già affermati, come Lukaku, Eriksen e Sanchez, alternandoli ad alcuni giovani considerati tra i più interessanti al mondo, come Bastoni, Barella e Lautaro.

I risultati in campo sembrano dar ragione all’Inter che è pronta ad investire su altri due prospetti giovanili con grande decisione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta continua a lavorare per Chong: l’esterno classe 1999 è in scadenza di contratto con il Manchester United che sta provando a convincerlo convocandolo in panchina e facendogli giocare qualche spezzone. E’ forte anche l’interesse di Barcellona e Juventus, ma l’Inter sa di essersi mossa in tempo con l’entourage del giocatore.

Capitolo Kumbulla. Il centrale classe 2000 del Verona ha impressionato per l’ennesima volta nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus, Marotta e Ausilio pensano di averlo in pugno e di avere buone chances di portarlo a Milano a partire dal prossimo anno.

