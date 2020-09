CdS- Con Vidal non c’è spazio per Nainggolan: l’Inter cerca di venderlo

Il futuro di Radja Nainggolan è tetro. Il centrocampista belga è rientrato a Milano dal prestito al Cagliari. In nerazzurro, però, il posto per lui sembra non esserci, soprattutto se dovesse arrivare Arturo Vidal, obiettivo di mercato nerazzurro.

Il futuro potrebbe essere dunque in Sardegna, magari per concludere la carriera. Ma anche qui la strada è in salita. Negli ultimi giorni il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, ha incontrato l’ad dell’Inter Beppe Marotta mettendo sul piatto l’offerta per un prestito.

Una richiesta che però non incontra la volontà del club nerazzurro, desideroso di vendere il belga per fare cassa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<