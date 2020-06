CdS – Perché Conte potrebbe preferire Belotti ad Aumabeyang

Questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, sono stati fatti due nomi particolarmente graditi all’Inter per l’attacco in caso di partenza di Lautaro Martinez in direzione Barcellona. Si tratta di Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti con caratteristiche chiaramente diverse, ma dotati della stessa interpretazione moderna del ruolo. Tra i due, però, Antonio Conte non avrebbe alcun dubbio ad esprimere la sua preferenza nel confronti del Gallo del Torino.

La ragione è piuttosto semplice: mentre Aubameyang è un centravanti che predilige i movimenti in profondità, Belotti è più un attaccante da spalle alla porta. Questa capacità del capitano granata di saper giocare molto di sponda in grado di attrarre a sé le maglie difensive degli avversari, consentirebbe a Lukaku di poter approfittare dei tanti spazi aperti in campo dal compagno di reparto. Per questo motivo il tecnico leccese vedrebbe il Gallo come il partner ideale del pupillo belga.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!