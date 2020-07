CdS – Conte, il sogno Kantè costa caro: l’Inter dovrà sacrificare un big tra Lautaro e Skriniar

E’ diventato improvvisamente uno dei primi nomi indicati per il centrocampo da Antonio Conte, quello di N’Golo Kantè del Chelsea. Il centrocampista francese potrebbe essere ceduto dai Blues e l’Inter sarebbe in caso pronta ad approfittarne. Dopo aver già vinto due Premier League, un Mondiale due anni fa con la Francia ed un’Europa League la scorsa stagione sempre da protagonista, l’ex calciatore del Leicester potrebbe consentire al club nerazzurro di fare quel salto di qualità che cerca ormai da diverso tempo.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, l’Inter sul francese resta in prima fila, ma per via della valutazione molto alta che fa il Chelsea del suo cartellino dovrà sacrificare uno dei suoi big per tentare l’acquisto. Tra gli indiziati vi sono chiaramente Milan Skriniar e Lautaro Martinez, anche se Conte preferirebbe rinunciare più al difensore slovacco che all’attaccante argentino. Va detto che, in caso di esito positivo della trattativa con Kantè, verrebbe una volta per tutte accantonato il nome di Vidal dalla lista di mercato del club nerazzurro.

