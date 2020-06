CdS – Contratti dei calciatori, c’è l’accordo: si prolungheranno di due mesi

In attesa di tornare sul terreno di gioco (stasera e domani ripartirà la Coppa Italia), sembra essersi chiusa finalmente anche la questione contratti. Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna infatti, i calciatori hanno trovato un accordo per prolungare la stagione di altri due mesi che dunque sarà di 14 e non di 12. La prossima invece sarà di 10.

L’accordo è stato trovato dopo un vertice con la FIGC e dunque non ci saranno né tagli di stipendi né compensi extra. L’ultimo problema restano i contratti in scadenza il 30 giugno, ma anche in questa situazione la strada è in discesa: i contratti saranno allungati per altri due mesi.



