CdS – Da Asamoah e Godin a Vecino e Gagliardini: l’Inter e la banda dei sospesi

Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter al termine della stagione. A partire da Asamoah e Godin, per i quali la dirigenza nerazzurra avrebbe già fatto una scelta. Come infatti riportato dal Corriere dello Sport, Marotta punta a liberarsi di entrambi: non sarà facile visto il pesante ingaggio da circa 5 milioni di euro netti percepito dall’ex Atletico Madrid e le condizioni fisiche non ottimali dell’ex Juventus.

Bisognerà decidere il futuro di chi è in prestito come Biraghi e Moses. L’Inter vuole migliorarsi sulle corsie laterali, riscattarli entrambi non rappresenta la priorità numero uno: per confermarli servirebbero circa 24 milioni di euro.

Discorso diverso a centrocampo per Gagliardini e Vecino. L’azzurro e l’uruguaiano potrebbero lasciare Milano, per permettere all’Inter di monetizzare e in vista di un upgrade nel ruolo. Ma non è escluso nemmeno che Conte continui a puntarci.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!