CdS – Da Belotti a Martial: i 4 nomi sul taccuino dell’Inter per il dopo Lautaro

In attesa di avere maggiore chiarezza su quel che sarà il futuro di Lautaro Martinez, in casa Inter si valutano comunque possibili candidature nel caso di una partenza dell’argentino con direzione Barcellona. Questa mattina, infatti, il Corriere dello Sport ha fatto un riepilogo sulla rosa dei profili già sondati dal club per raccogliere l’eredità del Toro nell’attacco nerazzurro, a seconda pure delle caratteristiche dell’altro partner del reparto, Romelu Lukaku.

Sono quattro i nomi già promossi sia dalla dirigenza sotto il profilo economico che da Antonio Conte per quanto riguarda l’aspetto tecnico. A partire da Andrea Belotti, forse uno dei preferiti dell’allenatore leccese, passando per un calciatore più esperto come Pierre-Emerick Aubameyang. Sempre in Premier, campionato che per l’Inter rappresenta il principale serbatoio di mercato, piacciono altri due profili top: Gabriel Jesus ed Anthony Martial.

