CdS – Dimarco conteso da Verona e Bologna: Juric in pole, Mihajlovic ci prova

Con gli arrivi di Victor Moses e Ashley Young dalla Premier League, l’Inter è pronta a sistemare in uscita Federico Dimarco: l’esterno sinistro, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è conteso sul mercato da Verona e Bologna.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in pole c’è la squadra di Juric che si è mossa con anticipo da settimane garantendo al giocatore maggiori garanzie rispetto al progetto tecnico presentato dalla dirigenza del Bologna. L’Inter non ha chiuso le porte ai rossoblu: toccherà a Mihajlovic eventualmente far cambiare idea a Dimarco.

