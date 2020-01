CdS – Eriksen come Giroud: per l’Inter pronto a sacrificare parte dell’ingaggio. Marotta prova a chiudere

Toccherà all’agente di Eriksen incontrare la dirigenza del Tottenham e sistemare gli ultimi dettagli della trattativa con l’Inter: come riportato dal Corriere dello Sport, tra oggi e domani si cercherà di limare la distanza di 5 milioni di euro tra domanda e offerta.

Qualora il tentativo non vada a buon fine, sarà lo stesso Marotta a contattare direttamente Daniel Levy, numero uno del Tottenham. L’ad nerazzurro farà leva sull’accordo trovato con il giocatore per gennaio e per l’estate, l’Inter potrebbe arrivare a mettere sul tavolo un paio di milioni di bonus in più, ma non è escluso che, come ha fatto Giroud, anche Eriksen decida di dare una mano sacrificando una parte dell’ingaggio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!