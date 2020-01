CdS – Giroud-Inter, “un matrimonio che s’ha da fare”: Marotta non vuole rimangiarsi la parola data. E Llorente…

Lo scambio saltato con la Roma tra Spinazzola e Politano ha rallentato anche l’approdo in nerazzurro di Oliver Giroud: l’Inter aveva trovato l’accordo definitivo con il Chelsea sulla base di 4 milioni di euro più 1 di bonus ma per sbloccare la trattativa sarà necessario prima piazzare sul mercato l’ex Sassuolo.

Come riportato dal Corriere dello Sport però l’Inter non ha alcuna intenzione di perdere Giroud e non vuole rimangiarsi la parola data. Il francese ieri è stato escluso nuovamente da Lampard nella partita contro il Newcastle e non vede l’ora di fare le valigie.

L’Inter non ha mollato del tutto la pista che porta a Llorente, un altro che Conte ha già allenato, ma uno scambio di prestiti con il Napoli è ostacolato dalla volontà di Politano di andare solo alla Roma.

