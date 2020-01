CdS – Giroud, trattativa onerosa. La trattativa per Llorente si riapre ad una condizione

La giornata in casa Inter è senza dubbio monopolizzata da Christian Eriksen, atterrato pochissimi minuti fa a Milano e pronto a vivere le sue prime ore da giocatore nerazzurro. Ma le attenzioni della dirigenza di Viale della Liberazione sono rivolte anche ad altre trattative, che riguardano soprattutto l’attacco, dove il passaggio di Matteo Politano al Napoli libera la casella del centravanti.

In cima alla lista dei desideri c’è da tempo Olivier Giroud, attualmente in forza al Chelsea e sul taccuino di Beppe Marotta ormai da diverse settimane. L’accordo è praticamente fatto da tempo: stando a quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, al francese andrebbero 1,5 milioni di euro per i prossimi sei mesi e 3 a partire dalla prossima stagione. Considerati anche i 5 milioni di versare ai Blues, l’investimento è abbastanza oneroso, ragion per cui potrebbe tornare di moda il nome di Fernando Llorente.

La candidatura del giocatore spagnolo va tenuta in considerazione nel caso di un prestito secco per il finale di questa stagione, che peserebbe decisamente meno a bilancio.



