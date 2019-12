CdS – Il Chelsea spara alto per Marcos Alonso: l’Inter fa leva sulla volontà del calciatore

Puntare su un calciatore come Marcos Alonso che con Antonio Conte in panchina ha vissuto al Chelsea la migliore stagione, sia dal punto di vista realizzativo che a livello di prestazioni, non poteva che essere abbastanza scontato per l’Inter. Il mercato di riparazione, in tal senso, potrebbe essere una buona opportunità per rinforzare una fascia sinistra orfana per troppo tempo dai guai al ginocchio di cui soffre Asamoah, che in questo periodo non riesce a garantire continuità di condizione.

Un muro molto alto da scavalcare per arrivare allo spagnolo, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, è quello eretto dal Chelsea. L’Inter, infatti, si è sentita chiedere 35 milioni più altri 5 di bonus, a fronte di una valutazione di circa la metà, da raggiungere, peraltro, attraverso un prestito con diritto di riscatto. Il club nerazzurro si aspetta a questo punto una forzatura dal parte dell’ex Fiorentina, che dopo le 8 tribune nelle ultime 9 partite non può che essere infastidito da questa penalizzante situazione.

