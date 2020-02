CdS – Il City ci riprova: fallito l’assalto a Lautaro, Pep vuole Skriniar. Offerto nuovamente Cancelo

Il Manchester City torna su Milan Skriniar. Dopo aver fallito l’assalto a Lautaro Martinez, Pep Guardiola torna sul centrale slovacco, identificato come l’uomo giusto per provare a risolvere i problemi della sua difesa che, nonostante i massicci investimenti, continua a subire tanti gol. Ed ecco che quindi il classe 1995 potrebbe diventare una colonna portante del club degli sceicchi, pronti a coprirlo d’oro per convincerlo.

Peraltro, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il cartellino di Joao Cancelo ritorna ad essere oggetto di trattativa. Era stato offerto già per arrivare a Lautaro, ed ora sarebbe compreso nella proposta anche per arrivare a Skriniar. Un’ipotesi, quella del suo ritorno, che però la piazza potrebbe non gradire dopo il suo passaggio alla Juventus.

